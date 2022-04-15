الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أحياه الشيخ إيهاب يونس.. مركز الجيزويت الثقافي ينظم حفلا للإنشاد الديني

مركز الجيزويت
مركز الجيزويت

استقبل الأب ماريو اليسوعي، مسؤول المركز الجيزويت الثقافي الشيخ إيهاب يونس، مساء أمس، والذي أحيا حفلا للإنشاد والابتهالات الدينية وذلك خلال الاحتفالات التي أقامتها الرهبنة.

ويأتي هذا الحفل يأتي ضمن احتفالات الأعياد، التي يقدمها المركز، لكافة أبناء الإسكندرية. 

- الرهبنة اليسوعية

 الرهبنة اليسوعية، هي واحدة من أهم الرهبنيات الفاعلة في الكنيسة الكاثوليكية، ومن أكبرها. تأسست على يد القديس إغناطيوس دي لويولا في القرن السادس عشر أيام البابا بولس الثالث في إسبانيا، كجزء من الإصلاح المضاد، وأخذت على عاتقها مهمة التبشير ونشر الديانة في العالم الجديد. مكثت الرهبنة اليسوعية من أقوى منظمات الكنيسة الكاثوليكية المؤثرة، واصطدمت أواخر القرن الثامن عشر ببعض السلطات الأوروبية ما دفع إلى حلّها عام 1773 وهو القرار الذي ألغي عام 1814 على يد البابا بيوس السابع. عند تأسيسها اعتبرت الرهبنة اليسوعية "الأكثر حداثة ودلالة، لقد جسدت الكفاءة والفاعلية اللتين ستصبحان سمتين مميزتين للحضارة الحديثة"، ولقد رفع مؤسسها إغناطيوس إلى مرتبة قديس عام 1622.

تتواجد الرهبنة اليسوعية في 112 منطقة جغرافية موزعين على قارات العالم الست، ومركزها الرئيسي يقع في روما، وتتبع نمط الإدارة اللامركزية، وتدير أعدادًا كبيرة من المدارس، والجامعات، والمشافي، ودور العجزة، والمكتبات، وتهتم بالحوار المسكوني، والتطوير اللاهوتي، والعدالة الاجتماعية. يعرف المنخرطون في هذه الرهبنة باسم «جنود الله»، نظرًا لخلفية مؤسسها العسكرية، والطاعة التي توليها قواعد الرهبنة أهمية بالغة. في 13 مارس 2013 انتخب أحد أعضاء هذه الرهبنة بابا باسم البابا فرنسيس.

 

إسكندرية الرهبنة اليسوعية ابناء الإسكندرية الشيخ إيهاب يونس إيهاب يونس

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وائل لطفي

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