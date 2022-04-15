«البحث الجنائي» يواصل تحرياته في انقلاب سيارة أعلى كوبري بالصف

اختلال عجلة القيادة..

واصلت أجهزة البحث الجنائي، بالجيزة، الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري بمنطقة الصف في الجيزة، وكشفت التحريات والفحص، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة الصف، أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يدعى "أحمد.م" 35 سنة، وطفل يدعى "جمال.م" يبلغ من العمر 7 سنوات، يقيمان بإحدى قرى العياط.

وانقلبت سيارة نقل من أعلى كوبري بالصف، في محافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد انقلاب سيارة من أعلى كوبري بمنطقة الصف، انتقل رجال المباحث بمركز شرطة الصف إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة نقل انقلبت من أعلى كوبري، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.