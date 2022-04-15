مجلس الوزراء يستجيب لإصدار قرار علاج سيدة على نفقة الدولة لجراحة بالعمود الفقرى

أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى، إلى تلقي المنظومة عددا من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، وتمت الاستجابة لها على الفور، ومن بينها شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة أسوان، تعاني من مشكلات بالعمود الفقري، تطالب خلالها باستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للخضوع لجراحة بالعمود الفقري بأحد المستشفيات المتخصصة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية لها لتتمكن من شراء بعض المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى تولي فريق العمل المختص بالمنظومة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاستعجال إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنة.

وتابع مدير منظومة الشكاوى أنه فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة تم التنسيق لاستقبال الحالة بمستشفى منشية البكري بمحافظة القاهرة، وتم إجراء الجراحة لها بنجاح واستمرت المتابعة حتى استقرت حالتها الصحية، وعقب ذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة من مقر المستشفى إلى محطة القطار بالقاهرة لتيسير عودتها إلى محل إقامتها بمحافظة أسوان.