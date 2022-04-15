الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 41 «توك توك وموتوسيكل» مخالفة والتحفظ عليها فى طنطا

توكتوك
توكتوك

نظمت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري، وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 41 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجّه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات "التوك توك"، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط الإخوان مركبة مخالفة والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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