الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

لحصوله على ميدالية دولية.. وزير الزراعة يكرم رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز

وزير الزراعة يكرم
وزير الزراعة يكرم رئيس مشروع تطوير الارز

كرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمدى الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بالوزارة بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022، عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف أزر سخا سوبر 300 العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة. 

كما قدم وزير الزراعة التهنئة لرئيس المشروع القومي لتطوير الأرز، مشيداً بهذا الإنجاز العلمي ومعربا عن تقديره لكل العلماء والباحثين المجتهدين ومؤكدا أن الدولة تولى البحوث التطبيقية اهتماما كبيرا وتوفر لها كافة أوجه الدعم مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستفادة من هذا الابتكار والأصناف الجديدة،  نظرا لأنها تحقق إنتاجية عالية وتتحمل الملوحة وتتأقلم مع التغيرات المناخية وقليلة استخدام المياه. 

ومن ناحيته أعرب "الموافي" عن سعادته بتكريم وزير الزراعة مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي، في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدا أن الصنف الجديد اكتسب ثقة كبيرة سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت عن أسماء الفائزين في المسابقة الدولية، بفوز "الموافي" بالميدالية الذهبية الوحيدة التي حصلت عليها مصر.

ويعتبر معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الزراعة والهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

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