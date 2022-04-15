الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 400 مصلٍ فلسطينى من المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، ما يزيد على 400 مُصلٍ من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وقال المحامي الفلسطيني محمد محمود، فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن شرطة الاحتلال نقلت المعتقلين بواسطة حافلات إلى أحد مراكزها.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر، اليوم الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا، بينهم اثنان في حالة خطرة.

من جانبها، أقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مستشفى ميدانيا داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 153 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل 27 إصابة إلى مستشفيات القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، بأن ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبوردينة، فى تصريحات صحفية، صباح اليوم، أن المطلوب هو التدخل الفوري من كل الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع أبوردينة: "شعبنا الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالتواجد منفردين بالمسجد الأقصى، وسيدافع عنه مهما كلف الأمر".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بأشد العبارات إقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات إسرائيلية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي المسجد الأقصى المبارك شرطة الاحتلال الأعيرة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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