الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مرسى علم تستقبل 92 رحلة طيران دولية بداية من الغد

مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت، 92 رحلة طيران سياحية أغلبها أوروبية تصل المطار خلال الأسبوع المقبل، بزيادة في معدلات الوصول عن الأيام السابقة.

وأوضحت جداول رحلات الطيران وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح على متنها من عدة دول مختلفة.

كما تبيَّن من جداول رحلات الوصول أنه من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسى علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا و24 رحلة من ألمانيا وهي الأكثر وصولا خلال الأسبوع.

كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الأسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أوروبية من عدة دول أوروبية مختلفة على رأسها السياحية الألمانية والإيطالية.

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