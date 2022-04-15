بـ«باقة ورد».. زوجة محمد محمود عبد العزيز تفاجئه فى كواليس تصوير «ملف سري»(فيديو)

حرصت زوجة النجم محمد محمود عبد العزيز، على زيارته فى كواليس تصوير مسلسل «ملف سري» الذي يقوم ببطولته أمام النجم هانى سلامة، ويتصدر التريند ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة فى الموسم الرمضانى الحالي.

وفوجئ «عبد العزيز» بدخول زوجته لوكيشن التصوير أثناء العمل على بروفة أحد المشاهد، حاملة باقة من «الورود» تعبيرا عن حبها ودعمها له، ما أثار سعادته فى أجواء مليئة بالحب.

من جانبه نشر «عبد العزيز» فيديو زيارة زوجته له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: «لما تبقا المفاجأة حلوه بس المكان غريب.. كواليس من داخل مخزن.. بنعمل بروفة و فجأة لقيت مراتي قدامي.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا».

وبمجرد نشر الفيديو سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه داعين لهما التوفيق والسعادة فى حياتهما.

وفى سياق متصل، أوشك النجم محمد محمود عبد العزيز، على الانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية في المسلسل حيث لم يتبقى له سوى يوما واحدا لإنهاء التصوير.

وكان قد تصدر عبد العزيز، التريند، من خلال دوره في «ليل المصري» الذى يجسده فى المسلسل، وأشاد متابعي العمل بموهبته وانفعالاته وتعبيرات وجهه مستشهدين بالمثل الشهير «ابن الوز عوام» ليواصل جني ثمار نجاحاته المستمرة، والحفاظ على اسم «الساحر» والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

أحداث «ملف سري»

يتميز مسلسل «ملف سرى» بتقديم خلطة شاملة متنوعة، من خلال قصة تركز على أحداث سياسية واجتماعية، فى إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والرومانسية على حد سواء، وهو ما برع المؤلف محمود حجاج فى تقديمه بشكل مميز جدًا.

ويرصد المسلسل خلال أحداثه ما تعرضت له مصر فى ٢٠١٣ وما بعدها، والتحديات الكثيرة التى واجهتها آنذاك، وما واجهته مؤسسة القضاء من معارك لأجل الوطن فى الفترة سالفة الذكر، كما يلقى الضوء على عالم رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على كل شىء فى مصر.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.