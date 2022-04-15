التابلت والدروس الخصوصية فى الحلقة الـ13 من «دايما عامر»

ركزت الحلقة الـ 13 من مسلسل “دايما عامر” على مميزات التابلت الذي فرضته وزارة التربية والتعليم على الطلاب منذ عامين أو أكثر ليكون هو نظام التعليم الحديث والجديد، في المسلسل الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، على عدد من القنوات المختلفة من بينها قناة الحياة، ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية “WATCH IT”.

وأظهرت الحلقة الثالثة عشر، استمرار تحريض مستر لطفي، مدير المدرسة، والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله المدرسين على ميس زهرة قنديل، والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، قائلًا: “انا عارف إن انت بالنسبة لكل الزملاء رأيك مهم وبيثقوا في رأيك ودا خلاني أسألك عن رأيك في ميس زهرة، ويتحدث عن موضوع التابلت الذي سيغير مضمون التعليم وهو من التجارب المعدودة دوليًا وبكده هنقدر نقضي على المشكلة الأزلية بتاعة الدروس الخصوصية”.

ليرد نضال الشافعي: "إن ليها طريقة ومنهج عايزة تطبقه في المدرسة وده هيكون لصالح المدرسة، ولكن محدش يقدر يلغي الدروس الخصوصية"، ويكمل حديثه: “حضرتك عارف الدروس الخصوصية بتتاخد ليه، عشان مستوى الطالب بيعلى بالتكرار و المتابعة عن قرب، يا ترى التابلت دا هيقدر يتابع ويحفظ زى ما الدروس الخصوصية بتعمل”.

ويستكمل حديثه: "مستحيل، المدرس في الدروس الخصوصية بيفضل يعيد و يزيد لحد ما المعلومة تثبت فى دماغ الطالب، وهزيد حضرتك من الشعر بيت، يعنى مثلا كل أسرة عندها طفل وطفلين كل واحد منهم عايز تابلت، وبعد ميعملوا كدا يلاقوا مستوى ابنهم فى النازل، هيعملوا ايه، الأسرة اكيد هتلجأ فى الآخر للدروس الخصوصية، وساعتها الأهالي هتبقى بين نارين بين التابلت والدروس الخصوصية، يبقى معملناش حاجة، والدروس الخصوصية هتفضل شغاله".

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.