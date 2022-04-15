الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التابلت والدروس الخصوصية فى الحلقة الـ13 من «دايما عامر»

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

ركزت الحلقة الـ 13 من مسلسل “دايما عامر” على مميزات التابلت الذي فرضته وزارة التربية والتعليم على الطلاب منذ عامين أو أكثر ليكون هو نظام التعليم الحديث والجديد، في المسلسل الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، على عدد من القنوات المختلفة من بينها قناة الحياة، ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية “WATCH IT”.

 

وأظهرت الحلقة الثالثة عشر، استمرار تحريض مستر لطفي، مدير المدرسة، والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله  المدرسين على ميس زهرة قنديل، والتي تلعب دورها الفنانة لبلبة، قائلًا: “انا عارف إن انت بالنسبة لكل الزملاء رأيك مهم وبيثقوا في رأيك ودا خلاني أسألك عن رأيك في ميس زهرة، ويتحدث عن موضوع التابلت الذي سيغير مضمون التعليم وهو من التجارب المعدودة دوليًا وبكده هنقدر نقضي على المشكلة الأزلية بتاعة الدروس الخصوصية”.

 

ليرد نضال الشافعي: "إن ليها طريقة ومنهج عايزة تطبقه في المدرسة وده هيكون لصالح المدرسة، ولكن محدش يقدر يلغي الدروس الخصوصية"، ويكمل حديثه: “حضرتك عارف الدروس الخصوصية بتتاخد ليه، عشان مستوى الطالب بيعلى بالتكرار و المتابعة عن قرب، يا ترى التابلت دا هيقدر يتابع ويحفظ زى ما الدروس الخصوصية بتعمل”.

 

ويستكمل حديثه: "مستحيل، المدرس في الدروس الخصوصية بيفضل يعيد و يزيد لحد ما المعلومة تثبت فى دماغ الطالب، وهزيد حضرتك من الشعر بيت، يعنى مثلا كل أسرة عندها طفل وطفلين كل واحد منهم عايز تابلت، وبعد ميعملوا كدا يلاقوا مستوى ابنهم فى النازل، هيعملوا ايه، الأسرة اكيد هتلجأ فى الآخر للدروس الخصوصية، وساعتها الأهالي هتبقى بين نارين بين التابلت والدروس الخصوصية، يبقى معملناش حاجة، والدروس الخصوصية هتفضل شغاله".

 

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة. 

أبطال مسلسل دايما عامر دايما عامر مسلسل دايما عامر التابلت الدروس الخصوصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يستخدم السلاح النووى

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-4-2022

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

قبل مباراة الرجاء المغربى.. ماذا يكشف طالع لاعبى النادى الأهلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية