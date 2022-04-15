نشرة بعد منتصف الليل.. إصابات كورونا تتجاوز نصف المليار وتحقيق سريع فى جرائم الاحتلال

شهد مساء أمس الخميس، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل».

وفي نشرة «بعد منتصف الليل» نقدم لكم الآتي:

إصابة شخص بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بينهم في الخليل جنوب الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم وعشرات آخرين بالغاز.

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https://www.dostor.org/4058826

إصابات كورونا حول العالم تتحاوز النصف مليار شخص

قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 500.2 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد في دول مختلفة حول العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و586146.

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https://www.dostor.org/4058837



"في رمضان؟" برشلونة يودع الدوري الأوروبي

سخر نادي روما الإيطالي من وداع فريق برشلونة الإسباني لبطولة الدوري الأوروبي عقب الخسارة على يد فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

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https://www.dostor.org/4058828



بدعوة أممية.. تحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أنه يجب إجراء "تحقيق سريع وشامل في جميع أشكال استخدام القوة التي تؤدي إلى القتل أو الإصابة في الضفة الغربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما سببوه من تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

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https://www.dostor.org/4058836