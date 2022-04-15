الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لم نرصد محاولات من روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

جون كيربي
جون كيربي

أعلن البنتاجون، أن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

وأضاف أنه "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات، كما قلنا سابقًا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردًا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن أن أي شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون "هدفًا مشروعًا" بالنسبة لروسيا.

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وائل لطفي

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