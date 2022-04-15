الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومسيرة العمل الخليجى

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف الزياني

بحث وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، في العاصمة السعودية، مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون على جميع المستويات؛ بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين - مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتعزيز جهود الدفع بالتعاون الخليجي المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التكامل والترابط، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - خلال اتصال هاتفي، اليوم  - مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين بحثا أيضا - خلال الاتصال - علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين، وسبل تطويرها وتنميتها، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

البحرين التعاون الخليجي وزير خارجية العلاقات الثنائية الساحتين الإقليمية والدولية الاوضاع السياسية والامنية السعودي

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وائل لطفي

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