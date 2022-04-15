الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: نسعى لإعادة دبلوماسيينا إلى أوكرانيا بمجرد ضمان أمنهم

نيد برايس
نيد برايس

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده تهدف إلى إعادة الوجود الدبلوماسي للبلاد في أوكرانيا، "بمجرد أن يكون من الآمن والعملي وجود دبلوماسيين أمريكيين على الأرض هناك".


وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن برايس لم يُعطِ أي مؤشر، في إحاطة إعلامية مقتضبة، على أن هذه الإعادة قد تحدث في المستقبل القريب، إذ قال: "نعمل باستمرار على تقييم وإعادة تقييم الوضع الأمني ​​والسلامة".


وأكد برايس أن الافتقار إلى التواجد الدبلوماسي على الأرض في أوكرانيا "لم يعرقل بأي شكل من الأشكال قدرتنا على التنسيق والتشاور مع شركائنا الأوكرانيين".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد شروط استئناف العمل مع روسيا في إطار مجلس القطب الشمالي.

 

وقال منسق الخارجية الأمريكية لشؤون منطقة القطب الشمالي، جيم ديهارت، في كلمة له أمام مركز "ميريديان" للدبلوماسية العامة في واشنطن، إن "الدول السبع التي تعتبر شركاء في الرأي، اتخذت قرارا مشتركا بتعليق العمل ضمن مجلس القطب الشمالي"، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وأضاف المسؤول: "الآن سيتعين علينا أن نحدد كيف سنواصل هذا العمل المهم... بدون مشاركة روسيا، وكيف يمكننا الحفاظ على مجلس القطب الشمالي للمستقبل لأننا لا نحاول تغيير قوامه".

 

وبشأن شروط استئناف عمل المجلس، قال ديهارت إن واشنطن لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل على الساحة الدولية، مضيفا: "أعتقد أننا سنفهم ذلك إلى حد ما مع تطور الأحداث".

 

يذكر أن مجلس القطب الشمالي يضم 8 دول في المنطقة. وقررت الدول الغربية في المجلس تعليق عمله في أوائل مارس الماضي عى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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