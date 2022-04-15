الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تشيد بشباب حاضنة تنمية وتطوير المشروعات الناشئة

حفل تخرج حاضنة تنمية
حفل تخرج حاضنة تنمية وتطوير المشروعات الناشئة

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بإحتفالية تخرج مشروع حاضنة "تنمية وتطوير" المشروعات الزراعية والشركات الناشئة بالصعيد والوادي الجديد، الذي نفذته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبنك الأفريقي ومنحة الشراكة الدانماركية العربية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية واللواء شريف أحمد رئيس هيئة تنمية الصعيد وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

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حفل تخرج حاضنة تنمية وتطوير المشروعات الناشئة

وأكدت نائب المحافظ خلال كلمتها على دعم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدائم للمبادرات الشبابية والمشروعات الناشئة وتيسير مناخ الإستثمار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد والمقومات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المحافظة.

 

وأشادت بأفكار مشروعات شباب المحافظة المشارك بالحاضنة والتي تتيح المجال لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها، مؤكدةً أنه طبقا لتوجيهات المحافظ سيتم التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة القصوى بالمشروعات المقترحة.

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حفل تخرج حاضنة تنمية وتطوير المشروعات الناشئة

 

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حفل تخرج حاضنة تنمية وتطوير المشروعات الناشئة
نائب محافظ الوادى الجديد باحتفالية تخرج مشروع حاضنة تنمية وتطوير للمشروعات الزراعية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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