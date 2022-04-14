الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بالإسماعيلية

حريق شقة
حريق شقة

انتدبت النيابة العامة فريقًا من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في شارع محمد علي في نطاق حي أول بمحافظة الإسماعيلية.

ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية في السيطرة على حريق هائل شب في إحدى الشقق السكنية بشارع محمد علي، دون إصابات.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالدور الخامس تقع في شارع محمد علي في نطاق حي أول بالمحافظة. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد 3 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع إصابات وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، كما تم استخراج الأسرة من داخل المنزل دون إصابات. 

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

الاسماعيلى الحماية المدنية على خبراء عمل سيارات المعمل الجنائي وزير باب إطفاء لحم وزير الداخلية

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وائل لطفي

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