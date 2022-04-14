المشوار الحلقة 13| «ورد» تقابل شقيقتها وابنها دون علم «ماهر»

تطورات سريعة شهدتها الحلقة 13 من مسلسل "المشوار"، حيث ظهرت ورد (دينا الشربيني) وهي تراقب ابنها رحيم (محمد العزازي) عن بعد وهو يلعب كرة القدم، كما قابلت آدم ابن شقيقتها حياة (سماء إبراهيم) وأعربت عن أسفها على اختطاف نجلها، قبل أن تتصالح “ورد” مع شقيقتها ولكن دون علم ماهر (محمد رمضان).

وفي مشهد آخر، حذرت عزة (ندى موسى) صديقتها “ورد” من شامل (أحمد صفوت) وفضلت إعطائها مفتاح للشقة حتى إذا جاء “شامل” في غياب “عزة”، ويحاول “ماهر” التقرب من “عزة” بطريقة غريبة.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.