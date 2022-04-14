محافظ المنيا يتفقد شادر بيع الخضر والفاكهة بسوق الحبشى

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، شادر بيع الخضر والفاكهة بسوق الحبشي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ومسئولي الغرفة التجارية، وعدد من الجهات المعنية.



أجرى المحافظ جولة تفقدية بجميع الاقسام، حيث اطمأن على توافر وجودة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وناقش عددًا من البائعين والمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة، حاليًا قياسًا بالأيام الماضية، مؤكدًا أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار، حيث قام رؤساء المراكز والمدن بجولات مكثفة علي الأسواق بجانب الحملات الرقابية والتفتيشية التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بجميع مراكز المحافظة التسع.

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