حملات نظافة وصيانة وتركيب 25 كشاف إنارة بقرية بنى أحمد الغربية فى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية من أعمال وحملات صيانة وإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وحملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع القرية والقرى التابعة لها وقامت بصيانة وتركيب 25 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة كما تم رفع جميع المخلفات والقمامة من الشوارع ونقاط التجمع.

حملات نظافة وصيانة

قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية إن قسم الإنارة بالوحدة المحلية بالقرية قام بصيانة 15 كشاف كهرباء بطريق طهنشا وأيضا تركيب 10 لمبات ليد بالمدرسة الإعدادية بطهنشا وأيضا بالشوارع الجانبية للقرية لرفع منظومة الكهرباء بالطرق الرئيسة والفرعية بالوحدة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

حملات نظافة وصيانة

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية وتكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة حيث تم ارسال قلاب لقرية بنى احمد الشرقية لرفع القمامة والمخالفات بالقرية و تجريف طريق المحيط بلودر الوحدة والمرور على نقاط التجمع ورفع القمامة والمخالفات من نقطة تجمع شارع المجرى وترعة كوم الزهيري ضمن خطة الوحدة للنهوض بمستوى النظافة بالقرية.

حملات نظافة وصيانة

حملات نظافة وصيانة

حملات نظافة وصيانة