الاختيار 3 الحلقة 13|«انقطاع الكهرباء» أبرزها.. أزمات في عهد «الإخوان» الإرهابية

سلطت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على الأزمات التي عاشها الشعب في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كان أبرزها انقطاع التيار الكهربائي، والبنزين والغاز.

وتضمنت أحداث الحلقة 13 مشهد بين ضابط الأمن الوطني زكريا يونس- يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز- وزوجته نادية- تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي- وهما يتحدثان وينقطع التيار الكهربائي لتعلق الأخيرة قائلة: “بيقطع يوميا في الميعاد ده”.

وكان مرسي قال آنذاك عن حل أزمة الكهرباء: “عندى 10 لمبات أطفى 3 ولو عندي تكييفين أشغل واحد” ما أثار غضب وسخرية المصريين.

كما كانت أزمة البنزين هي شرارة الثورة التي انطلقت ضد الجماعة الإرهابية، لما تسببه من شلل مروري في المدن الرئيسية على مستوى الجمهورية بسبب الطوابير أمام محطات المواد البترولية، فضلا عن أزمة أسطوانات الغاز التي ضربت البلاد وقتها.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.