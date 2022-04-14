الاختيار 3|«الحلقة 13» تكشف شفرة الإخوان لتهريب السلاح والمخدرات

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل (الاختيار3) تسليط الضوء على الجرائم الخفية التي كانت ترتبها الإخوان الارهابية، ففي المشهد الذي جمع التجار في أحد محال بيع الهواتف المحمولة بالإسماعيلية قال التاجر الأول إن “صاحبك الخواجة غريب أوي بيطلب عدد ياما ويطلع بيها على السويس والقنطرة والعريش وبيبعت فلوس ياما والجنيه بتاعه حاضر ومبياخدش عليها ورق ولا وصلات”.

أضاف التاجر المُلقب بـ “ماهر”:"عرضت عليه تنفيذ أي خدمة له وقالي عايزك توصل شنطة لحد في السويس وديتهاله وشنطة لحد في العريش ودتهاله ومتأخر".

«الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.