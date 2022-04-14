الاختيار 3 الحلقة 13| «كلنا مصريين».. حوار بين زوجة ضابط الأمن الوطني ومعلمة إخوانية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة 13، مشهد للفنانة “ايمان العاصي” التي تجسد شخصية زوجة ضابط الأمن الوطني زكريا يونس، حيث دار حوار بينها ومعلمة منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية تستنكر رفض الشعب لأفعال الإخوان، قائلة: "عايزين يشيلوا الناس اللي بتحكم بكتاب ربنا".

وردت عليها زوجة زكريا: " احنا كلنا مصريين زي أي حد بنروح أشغالنا وبنتعالج في مستشفياتنا هنا، وجوزي بينزل شغله الصبح مش عارفين هيرجع ولا لا".

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا