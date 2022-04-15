الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ببنى مزار بالمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، الخميس، 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها. 

وقال المهندس عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ، وبإشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز، وبحضور جمال محمد حمدي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني علي، وبحضور حمد عطا مسؤول وحدة المتغيرات المكانية ومسؤول التنظيم وحملة الإزالات بردم أساسات في المهد على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 175 مترا تقريبا خارج الحيز العمراني بقرية بني علي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية 

وأضاف فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا، الخميس، بحضور قسم الإزالات ومسئول القطاع الزراعي بصندفا، أنه تمت إزالة 2 حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية صندفا على مساحة قيراط ونصف تقريبا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح مينا يوسف مقار، رئيس الوحدة المحلية بقرية القيس، إنه تمت إزالة حالة بناء على أرض زراعية بحوض البركة زمام قرية القيس تحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور مسؤول الإزالات بالوحدة على مساحة 70 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه التعديات تم رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية، مؤكدا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالبقعة الزراعية أو التعدي على ممتلكات الشعب، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن على المتعدين والمخالفين بدون أي استثناءات.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية 
المنيا إزالة 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري مركز بني مزار هاني الخولي المهندس عماد حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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