الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بعد انتقادات لعمالها».. «أمازون»: ليس لدينا «حل سحري» لعلاج الأزمة

شركة امازون
شركة امازون

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الخميس، إن شركة أمازون ليس لديها "حل سحري" للحد من الإجهاد المتكرر والتوتر والإصابات الأخرى التي يعاني منها عمال الخطوط الأمامية، مؤكداً أن الشركة تسعى جاهدة لتحسين السلامة.

جاء تعهد جاسي في رسالته الأولى للمساهمين منذ أن خلف مؤسس أمازون جيف بيزوس كرئيس تنفيذي، وبعد أيام فقط من إصدار تقرير وجد أن ما يقرب من نصف جميع الإصابات في مستودعات الولايات المتحدة العام الماضي حدثت في أمازون.

وكان أثار منتقدو أمازون مخاوف بشأن الخسائر المادية الجسيمة ومخاطر الإصابة للعمل في أحد مراكز الوفاء بها، حيث توظف الشركة ثلث عمال المستودعات في الولايات المتحدة، لكنها "مسؤولة عن ما يقرب من نصف (49 بالمائة) من جميع الإصابات في صناعة المستودعات"، وفقًا لمركز التنظيم الاستراتيجي وهو ائتلاف من النقابات.

وقالت المجموعات إن عمال أمازون في الولايات المتحدة أصيبوا بأكثر من 34 ألف "إصابات خطيرة" أثناء العمل العام الماضي، وهو معدل يزيد بأكثر من الضعف عن المستودعات المملوكة لشركات أخرى.

أقر جاسي، بزيادة عدد الإصابات حيث انضم عشرات الآلاف من الموظفين إلى قوته العاملة، لكنه جادل بأن معدل إصابة موظفيه كان "أعلى قليلاً من متوسط ​​نظرائنا في المستودعات"، بينما كان أقل إلى حد ما بين شركات النقل والتوصيل عمال.

كتب جاسي: "لكننا لا نسعى لأن نكون متوسطين. نريد أن نكون الأفضل في الفصل". وقال إن أمازون لديها برامج لمساعدة العمال على تجنب إصابات الإجهاد المتكررة، مضيفًا: "لا يزال لدينا طرقًا لنقطعها".

تأتي رسالة جاسي في أعقاب تصويت العمال في مستودع في جزيرة ستاتن بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر لتشكيل نقابة - وهي أول منشأة أمازون في الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتنظيمها.

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وائل لطفي

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