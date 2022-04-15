الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الدولة حريصة على تخفيض الأسعار

النائب سمير البيومي
النائب سمير البيومي

قال النائب سمير البيومي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بإجراءات عملية على الأرض، للتخفيف من حدتها على ملايين المواطنين المصريين، وذلك من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية لمدد تتجاوز 5 أشهر في بعض السلع والحبوب وفق تقرير رسمي نشرته وزارة التخطيط.

وأضاف النائب سمير البيومي، عضو مجلس الشيوخ ، في بيان له اليوم، باتخاذ الدولة العديد من الإجراءات لدعم المواطن، وذلك عبر توفير حزمة مالية بحوالى 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية العالمية، تشمل زيادة في المعاشات والأجور والعلاوة الاضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وكلها إجراءات عملية لمواجهة التضخم العالمي وتداعياته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التصدي الحاسم للدولة في مجال زيادة الأسعار إحدى أدواتها للسيطرة على موجة التضخم العالمي وتداعياته الحادة في كافة دول العالم، مؤكدا أن الدولة حاسمة وحريصة على تخفيض الأسعار بما يناسب طاقة وإمكانيات كافة المواطنين المصريين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة في عبور الأزمة المالية العالمية وموجة التضخم بالإجراءات المصرية الفاعلة والحفاظ على معدل النمو السنوي.

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء، كان قد أعلن مساء اليوم الخميس، إنه وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 7 أبريل 2022، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز نحو 98.3% عام 2020، وبلغ متوسط نصيب الفـرد نحو 29.6 كيلو جرام، مقابل 26.7 كيلو جرام عام 2019، بزيادة بلغت 10.9% في متوسط نصيب الفرد من محصول الأرز.

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وائل لطفي

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