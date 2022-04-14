وزيرة التخطيط ناعية ميرفت سلطان: «فقدنا قيمة مصرفية وطنية كبيرة»

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ميرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري للصادرات التي وافتها المنية اليوم الخميس.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: “لقد فقدنا اليوم قيمة مصرفية وطنية كبيرة، لطالما لعبت أدوارًا ناجحة في عالم المال والأعمال”.

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعية الله أن يتغمدها برحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتعد مرفت سلطان من بين السيدات اللائي وصلن إلى أعلى المناصب المصرفية، حيث تتمتع بخبرة مصرفية تتخطى الـ 35 عامًا، حيث تولت رئاسة مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات منذ 24 نوفمبر 2016، ونجحت خلال هذه المدة في تحقيق العديد من الإنجازات ونقل البنك إلى مصاف المصارف المتميزة التي تواكب الحاضر وتتطلع إلى المستقبل عبر تقديم المزيد من الخدمات التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب شرائح جديدة.

واختارتها مجلة فوربس عام 2021 ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، لما تمتلكه من فكرًا واعيًا وخبرة مصرفية عتيدة استطاعت من خلالها أن تحقق المعادلات الصعبة وتقفز بأرباح البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أرقام خيالية، بالإضافة إلى أنه تم اختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في القطاع المالي في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019 من قبل مجلة فايننشال نيوز.