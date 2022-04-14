الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 13| «فاتن» تُهدد العصابة بإبلاغ الشرطة وتتخلص من هاتفها

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

بدأت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة النجمة نيللي كريم، بذهابها مع بناتها من أجل التسوق وشراء الملابس الجديدة.

وخلال أحداث الحلقة، تلقت “فاتن” مكالمة من العصابة التي أرسلت لها مبلغ أكثر من مليون جنيه، لكنها لم تنفق منه جنيها واحدا وهددتهم بإبلاغ الشرطة، ليردوا عليها بتهديد بقتل بناتها إذا نفذت وعيدها وقامت بإلقاء التليفون وأصيبت بحالة من الخوف الشديد.

وفي مشهد آخر، قررت “فاتن” رفع دعوى جديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد خسارتها في القضية الأولى.

فاتن أمل حربي مسلسل يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، عن قصة سيدة تحارب من أجل الحصول على حقوقها من زوجها بعد الطلاق، لكنه يستخدم لاعبيه من أجل الفرار من مسئولياته.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي
ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.
النجمة هالة صدقي.
الفنان محمد ثروت.
الفنان محمد الشرنوبي.
الفنان خالد سرحان.
الفنانة فادية عبدالغني.
الفنان محمد التاجي.
الفنانة يارا جبران.
الفنانة لمياء الأمير.
تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
إخراج ماندو العدل.

نيللي كريم فاتن امل حربى حضانة فتاة قانون الأحوال الشخصبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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