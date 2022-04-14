الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر فى الغردقة

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، القبض على مسجل خطر بالغردقة وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش، و150 جراما من الهيروين و20 جراما من مخدر الشابو، قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة.

 

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كانت قد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، تفيد بقيام  مسجل خطر ومفرج عنه مؤخرًا من إحدى القضايا، بجلب كمية من المخدرات وترويجها بالغردقة.

وعقب تقنين الإجراءات،  تم ضبط المتحرى عنه بمنطقة شارع المدارس بالغردقة،  وبحوزته 12 طربة حشيش و150 جرام هيروين، و20 جراما من مخدر الشابو، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس،  واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية البحر الاحمر مسجل خطر الغردقة 12 طربه مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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