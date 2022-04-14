الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النواب العراقي يطالب بضرورة بناء دولة العدل والمساواة والقانون

الحلبوسي
الحلبوسي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس استحضار حتمية وأهمية بناء دولة العدل والمساواة والقانون، مع استذكار فاجعة الأنفال الوحشية.

وذكر الحلبوسي في تغريدة له، "أربعة وثلاثون عاماً لم تسقط جريمة الأنفال فيها بالتقادم، فظلت شاهدة على الظلم والدكتاتورية والاستبداد ضد أبناء شعبنا الكردي الكريم".

أضاف "اليوم ونحن نستذكر فاجعة الأنفال الوحشية والأليمة نستحضر حتمية وأهمية بناء دولة العدل والمساواة والقانون والمؤسسات، في ظل نظام ديمقراطي يسوده الأمن والاستقرار والسلام".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن جريمة الأنفال فضحت ممارسات النظام الدكتاتوري، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تدفع إلى العمل على بناء عراق ديمقراطي يسوده السلام.

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تمرّ علينا الذكرى 34 لجريمة الأنفال ضد أبناء شعبنا الكردي، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، وفضحت ممارسات النظام الدكتاتوري».

أضاف:«هذه الجريمة تدفعنا للعمل لبناء عراق ديمقراطي يسوده السلام، ويتصدى لكل سلوك يهدف إلى إحياء الدكتاتورية والسياسات العدوانية».

في وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إنهاء أزمة الوقود في البلاد.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط واصحاب المحطات الاهلية على فتح محطات التعبئة امام المواطنين وانهاء الازمة فوراً".

أضاف، أن "الاتفاق تضمن استئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان اي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية".

وتعرضت العراق منذ أيام لأزمة طاحنة بسبب نقص المواد البترولية في المحطات، حيث تم رصد العديد من المواطنين يقفون بالساعات أمام المحطات بحثا عن الوقود.

رئيس مجلس النواب العراقي النواب العراقي محمد الحلبوسي الأنفال بناء دولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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