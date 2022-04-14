الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر

يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قرار رئيس جمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار ، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر ، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

أكد التقرير أن القيادة السياسية في كلتا الدولتين تحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلاً عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، خاصة في ظل انضمام شركات جديدة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكي في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والتي تمثل نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم تصديرها في إطار هذا الاتفاق.

أوضح التقرير أهداف الاتفاقية التى تتمثل فى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.