مصرع عامل فى انهيار بئر صرف صحى عليه أثناء الحفر بأسيوط

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، في انهيار بئر صرف صحي عليه أثناء الحفر بقرية عرب القداديح بمركز أبنوب بأسيوط.

كان قد تلقي اللواء مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من النجدة بانهيار بئر صرف صحي على عامل أثناء أعمال الحفر بقرية عرب القداديح.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة مصرع " ع. ن" 40 عامًا عامل وجري استخراج الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.