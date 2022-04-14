الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى انهيار بئر صرف صحى عليه أثناء الحفر بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، في انهيار بئر صرف صحي عليه أثناء الحفر بقرية عرب القداديح بمركز أبنوب بأسيوط.

مصرع مسجل خطر وإصابة آخر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا

تحقيقات موسعة في مصرع 3 أشخاص في حادث بميدان الرماية

كان قد تلقي اللواء مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من النجدة بانهيار بئر صرف صحي على عامل أثناء أعمال الحفر بقرية عرب القداديح.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة مصرع " ع. ن" 40 عامًا عامل وجري استخراج الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل مصرع انهيار بئر صرف صحي اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

في أعنف عاصفة.. الفيضانات القاتلة تهدد جنوب أفريقيا وتشرد الآلاف

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

احتفالية انتهاء أحمد مكى من تصوير «الكبير أوى 6» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى

اعتقال 6 إسرائيليين أعلنوا نيتهم ذبح قربان بمناسبة عيد الفصح بالأقصى