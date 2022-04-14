«فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A"، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

وقالت الوكالة - في تقرير أوردته قناة السعودية الإخبارية - إن مراجعة التوقعات عكست التحسن في الميزانية العامة بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضحت الوكالة سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية.

ونتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025، وتحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فائض في الميزانية في (2022-2023) لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف "أرامكو" السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025، و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليا.