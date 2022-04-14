الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليالي الأوبرا.. أمسية فلسطينية في سهرات المسرح الصغير.. وغالية التونسية بالإسكندرية

ليالي رمضانية
ليالي رمضانية

ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضاني تنظم 3 أمسيات متنوعة بالقاهرة والإسكندرية، حيث تنطلق الليالي العربية والاسلامية في التاسعة مساء السبت 16 أبريل على المسرح الصغير بسهرة تقام بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة تحييها فرقة كورال عباد الشمس بقيادة الفنان أحمد صبري وتتضمن مجموعة من الأغنيات والأهازيج الوطنية أبرزها (يا يمه، وين ع رام الله، موطني، على دلعونة، عاليادي، بكتب اسمك يابلادي، يا فلسطينية، يا ظريف الطول) بجانب تابلوهات من الدبكة الفلسطينية لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية. 

وفي التاسعة والنصف على المسرح الكبير، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بمصاحبة عازفة الكمان ميرنا سرور، ويتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في القيادة يتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها طائر النار لسترافينيسكي، كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لبيتهوفن والسيمفونية الرابعة لبرامز. 

وبالتزامن على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» تتغنى التونسية غالية بن علي مختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهرت بتقديمها منها «يا مسافر وحدك، إنسى الدنيا، لاموني اللي غارو مني، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة بجانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابي يا سيدي، هيمتني وقضيت».

 

فعاليات برنامج الاوبرا الرمضانى المسرح الكبير أوركسترا القاهرة السيمفوني مسرح سيد درويش الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ميرنا سرو غالية بن علي

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