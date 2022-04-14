محافظ بني سويف يطالب بتقرير يومي عن موقف توريد القمح

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بإعداد تقرير يومي بكميات القمح الموردة مع بداية موسم التوريد بالمحافظة "خلال الأيام القادمة"، وذلك لتقييم منظومة العمل وسير أعمال التوريد، وأن الكميات الموردة طبقا للمستهدف بكل منطقة وحسب الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بها، مؤكدا أنه يجب العمل كفريق واحد لتحقيق المستهدف وأكثر، مؤكدا أن توريد أكبر كمية ممكنة من القمح يمثل أهمية قومية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية لتنفيذ القرار التي أقرتها الحكومة لمواجهة أية مخالفات تؤثر على الكميات الموردة ، خاصة فيما يتعلق بقيام بعض التجار والموردين بتخزين الأقماح خارج الصوامع والشون،مشيرًا إلى أن الحكومة قررت منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم الخميس" لمجمع صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا ،لمتابعة منظومة العمل بالصوامع، والاطمئنان على سير الأعمال بالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية أن يستمر هذا المشروع القومي الذي حظيت به بني سويف، وأضاف لها ميزات نسبية في مجال تخزين الأقماح، ومطالبا بالمراجعة النهائية قبل بد ء موسم التوريد وتلافي أية أوجه قصور أو احتياجات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

رافق المحافظ خلال الزيارة: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، ومحمد جبر معاون المحافظ،ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس جمعة على عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية.

وقام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمراجعة كشوفات الكميات المتوقع توريدها بمحيط كل صومعة تخزين، والتي تحتوى على الحد الأدني للفدان الذي يبلغ 12 أردب ، وتساهم تلك الكشوف في توقع الأقماح الموردة بكل المناطق ، مما يساهم في ضبط أعمال التوريد ورصد أية مخالفات من قبل البعض تؤثر بالسلب على الكميات المستهدفة من كل قرية وعزبة.

كما اطمأن محافظ بني سويف على وضع لافتات بأماكن واضحة أمام كل الصوامع والشون، تحتوي على الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي وسرعة صرف مستحقات المزارعين بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.

وتتضمن اللوحات أسعار الأردب، والتحفيز المادي للكميات الموردة والحد الأدنى المستحق للتحفيز، وذلك لتشجيع التجار والموردين والمزارعين ( كبار المزارعين وصغارهم ) على توريد القمح لصوامع الدولة، والذي يعتبر واجب قومي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم

وتم إقرار سعر الأردب 820 جنيها زنة 150 كم "درجة النظافة 23.5 قيراط"، و810 جنيها للأردب زنة 150 كم " درجة النظافة 23 قيراط " ، و800 جنيه سعر الأردب زنة 150 كم " درجة النظافة 22.5 قيراط "، ويصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بمقدار 50 جنيها للأردب زنة 150 كم ، ويصرف حافز تسويق ونقل بمقدار 15 جنيها للأردب الواحد ، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ووجه المحافظ بمتابعة صرف المحفزات المادية المستحقة، وتسريع حصول الموردين على استحقاقاتهم المالية مقابل الكميات الموردة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقاضي ثمن الكميات الموردة لمستحقيها ، وأكد المحافظ على ضرورة رفع تقارير على مدار الساعة بأية معوقات تعرقل جهود الجهاز التنفيذي في هذا الشأن.