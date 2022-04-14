«الشرقية للدخان» تساهم فى «المتحدة للتبغ» بنسبة 24%

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن شركة المتحدة للتبغ، تقدمت للحصول على رخصة تصنيع وتشغيل لإنتاج منتجات التبغ الخاصة بشركة "فيليب موريس العالمية " في مصر.

أضافت الشرقية للدخان، في بيان اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على المساهمة بنسبة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ، البالغ 100 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على الترخيص الجديد.

ووافق مجلس الإدارة، على إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات "فيليب موريس" فور صدور الرخصة.

وبحسب البيان، تلتزم الشركة المتحدة فور الحصول على الترخيص باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس لمدة 3 سنوات، كما سيستمر إنتاج منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج حتى نهاية العام المالي الحالي للكميات المتفق عليها، وفقًا للبيان.

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العام الماضي، مزايدة لرخصة جديدة لإنتاج السجائر، وتقدمت فيليب موريس بعرض وحيد للمزايدة، ثم تم إلغاء العرض وإعادة طرح كراسة الشروط مرة أخرى .