الملا: اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهامًا مصريًا فى حل مشكلة الطاقة بلبنان

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى والوفد المرافق الذى يزور القاهرة، لبحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصرى إلى لبنان، والذى شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق.

كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجارى بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات وكذلك التنسيق مع الأشقاء في الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.

وأكد المهندس طارق الملا التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.

ومن جهته، أعرب الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، عن عميق الشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقوفها ومساندتها للشعب اللبنانى وتفهمها لمتطلبات لبنان فى ظل الوضع الحالي.

كما أعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد، مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولى لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.