الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد إشادة أطفال «فاتن أمل حربي».. مواقف لـ «مو صلاح» رسمت البسمة على شفاه الصغار

محمد صلاح
محمد صلاح

ركز مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيلى كريم على حب الاطفال لنجم ليفر بول الإنجليزى محمد صلاح، وكانت تفاصيل مشهد بين سيف وتونة عندما أزالت صورة محمد صلاح، من على الحائط، وتعليق صورة رجل "عارى" فى غرفة ابنتيهما.

 تسبب الأمر فى ضحكها وسخريتها وأخبرته بأن ابنتيه يحبانه وهى تعشقه، قائلة: "البنات بتلعب رياضة ونفسهم يبقوا فى نجوميته وكفاحه"، ليرد عليها: "هذا قلة أدب"، ولم تسكت فاتن وردت عليه مرة أخرى: "الراجل متصور بعدما أحرز هدفاً والعالم كله بيشجعه، ومحمد صلاح هو اللى بيثبتلى إن اللى بيكافح بينجح".

محمد صلاح صاحب أيادى بيضاء على كثيرين من الاطفال، وترصد “الدستور” قصصا إنسانية لنجم منتخبنا الوطنى لكرة القدم مع فلذات أكبادنا.

 

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قصته مع الطفل النازف

فى عام 2019، أنتشرت صورة لمحمد صلاح برفقة صبي يرتدي قميص نادي ليفربول، والدماء تسيل من أنفه، مما أثار تساؤلات حول حقيقة ما حدث للطفل، وحسبما أعلنت تقارير أجنبية فى هذا التوقيت، فأن الطفل مشجع لنادي ليفربول ويدعى لويس فاولر، 11 ربيعا، تعرض للاعتداء من بعض مشجعي نادي مانشستر سيتي عقب مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية والتي فاز بها السيتي بركلات الترجيح، وتصادف مرور "الفرعون" بسيارته مع وقوع الاعتداء، فتوقف النجم المصري وأبعد المعتدين عن طفل "الريدز"، واطمئن عليه ليلتقط صورة تذكارية معه.

قميصه لطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة

فى مارس 2022، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، طفلًا من ذوي الهمم، يدعى عبدالله هاشم، القميص الخاص به، بعد أن علم أن الطفل يعشقه، ويتخذه قدوة، كما جعل والدته تستقبل الطفل لتهديه له بنفسها.

طفل ليفربول

قام طفل بحمل لافتة فى إحدى المباريات بمدرجات ليفربول مكتوب عليها "مو صلاح.. هل يستطيع أن أحصل على قميصك" طوال الـ90 دقيقة، وفى لافتة إنسانية من اللاعب ذهب إلى الطفل وأهدى له قميصه بعد المباراة".

المنتخب مانشستر مانشستر سيتى المنتخب الوطني محمد صلاح تفاصيل ليفربول

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