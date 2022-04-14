الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» توزع 100 ألف شنطة غذائية على المواطنين في 4 محافظات

الاوقاف توزع شنط
الاوقاف توزع شنط غذائية

قالت وزارة الأوقاف إن بشائر الخير انطلقت لتوزيع نصف مليون شنطة غذائية وبالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين، بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز) خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ-2022. 

وأوضحت، في بيان لها، أنه تم توزيع 100 ألف شنطة غذائية ثانية على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور المحافظين أو نوابهم، أو رؤساء المدن والأحياء، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه 200 ألف شنطة غذائية، وتم توزيع المائة ألف شنطة غذائية الثانية على النحو التالي:

1.  البحيرة 35 طنا

2.  قنا 31 طنا 

3.  الدقهلية 30 طنا 

4.  الشرقية 4 طن 

الإجمالي 100000 شنطة

وأكدت الأوقاف خلال عملية التوزيع على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

 وتم التأكيد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.

الأوقاف تعلن توزيع 100شنطة غذائية المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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