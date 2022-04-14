الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف الإلزام بالمواصفة رقم (8441) الخاصة بكفاءة الطاقة لمضخات المياه

نشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم قرار نيفين جامع وزير التجارة والصناعة رقـم 187 لسنة 2022 بوقف الإلزام بالمواصفة رقم (8441) الواردة بالمادة الأولى مسلسل رقم (2) من القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2021 المشار إليه لحين الانتهاء من إجراءات التعديل.

وجاء نص قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقـم 187 لسنة 2022 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2021 ؛ وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المؤرخ 21/3/2022 ؛

قـــــرر: (مـادة أولـى) يوقف الإلزام بالمواصفة رقم (8441) الواردة بالمادة الأولى مسلسل رقم (2) من القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2021 المشار إليه لحين الانتهاء من إجراءات التعديل.

(مادة ثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 28/3/2022 وزير التجارة والصناعة