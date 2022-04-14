الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معلومات الوزراء يسلط الضوء على قضية دولية ظهرت نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا بعنوان "العلاقات الروسية - اليابانية: جزر الكوريل.. خلاصة الحكاية" يسلط فيه الضوء على قضية دولية ظهرت نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية. 

وتلقي الأزمة الأوكرانية الضوء على قضايا تناساها البعض بسبب وجود حالة من السلم وتفاهمات بين أطرافها، ومن تلك الأمثلة النزاع الحدودي حول جزر الكوريل التي تقع تحت السيادة الفعلية الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين وتدور محادثات ومحاولات بين طوكيو وموسكو لتوقيع معاهدة سلام تضيف لآفاق التعاون بين الطرفين بعدًا أقوى.


التفاصيل في الفيديو على الرابط التالي: 
 

https://youtu.be/Hu815DVKBy4

 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء فيديو جديد ا العلاقات الروسية - اليابانية جزر الكوريل خلاصة الحكاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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