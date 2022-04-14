الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس فيتنام يؤكد تطلع بلاده لتعزيز العمل المشترك مع مصر

نوين سوان
نوين سوان

أكد رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، نوين سوان فوك، تطلع بلاده إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر من خلال الآليات القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الحكومية المشتركة والمشاورات السياسية الدورية.

جاء ذلك خلال مراسم تقديم السفيرة المصرية أمل عبدالقادر سلامة أوراق اعتمادها إلى الرئيس الفيتنامي، حيث نقلت له تحيات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس فيتنام أشار إلى التعاون في مجالات التعليم والتدريب من خلال المنح التي تقدمها مصر إلى الطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية.
كما أعرب عن ثقته في استمرار الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، مشيدا بالتنسيق القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد استعداد فيتنام لتوفير ظروف تفضيلية لجذب الاستثمارات المصرية إلى فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبها، أكدت السفيرة اعتزاز مصر بالصداقة التي تجمعها مع فيتنام، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع المسئولين الفيتناميين لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصةً من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر للمساهمة في رفع معدلات حركة السياحة بين البلدين اللذين يضمان العديد من المزارات السياحية الفريدة.

فيتنام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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