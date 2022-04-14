الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول الأسبق: بيع أسهم «موبكو أبو قير للأسمدة» يؤكد وجود قطاعات جاذبة للاستثمار

اسامة كمال وزير
اسامة كمال وزير البترول الاسبق

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن تنفيذ صفقات على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو لعدد 45.823 مليون سهم بمبلغ مدفوع 266.553 مليون دولار، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 271.6 مليون سهم بقيمة 391.9 مليون دولار، دليل واضح على نجاح الشركات المصرية، بالإضافة إلى حصول الدولة على إيرادات مباشرة من خلال بيع الأسهم، ودليل على وجود قطاعات داخل الدولة المصرية جاذبة لاستثمار الأجانب والعرب.

كانت قد أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ عدد من الصفقات خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وموبكو وفوري وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجرى  -بحسب بيان للبورصة- تنفيذ صفقة الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بقيمة 186.1 مليون دولار، ولفتت البورصة إلى تنفيذ 4 صفقات كبرى، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم 4 شركات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وفي سياق منفصل تستعد شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) خلال الفترة القادمة، لتنفيذ 3 مشروعات تكاملية لتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة للغاز الطبيعي ولمنتجاتها وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع الطاقة الإنتاجية.

وقالت مصادر إن "الشركة رصدت 200 مليون جنيه للبدء في تنفيذ المشروعات، التي تتمثل في إنشاء وحدة استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من المداخن (Co2 Recovery )، بالإضافة لـ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجى اليوريا والأمونيا (UREA&AMONIAREVAMP) بكمية 109 ألف طن سنوياً لمنتج الأمونيا و190 ألف طن لمنتج اليوريا، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين المستخدم في المواد اللاصقة لصناعة الأخشاب والخراسانات عالية المقاومة.

كانت قد اعتمدت الشركة نتائج الأعمال عن العام 2021، وقد حققت إجمالى إيرادات بلغت حوالي 10.3 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 40% على العام السابق، وخلال الجمعية، أشاد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة، بالجهود المبذولة من جميع العاملين- ما أدى إلى تحقيق الخطة الإنتاجية على الرغم من التحديات الكثيرة  التي شهدها العام، حيث استطاعت الوفاء بالتزاماتها واستمرارية تسويق منتجاتها داخلياً وخارجيًا.

الصناعات الكيماوية الدولة المصرية تداول الحاويات وزير البترول الاسبق الاسكندرية لتداول الحاويات شركة أبو قير للأسمدة

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وائل لطفي

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