الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق طفلين أثناء الاستحمام فى ترعة بكفر شكر بالقليوبية

غرق طفلين أثناء الاستحمام
غرق طفلين أثناء الاستحمام

شهدت قرية برقطا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام بإحدى الترع بالقرية، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفلين لقيا مصرعيهما غرقًا بقرية برقطا دائرة المركز.

 انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كل من "م. ع. ع"، و"ع. س. م"، طالبين بالصف الخامس الابتدائى، لقيا مصرعيهما غرقا بترعة جانبية بالقرية، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أهالى القرية الجثمانين لمثواهما الأخير بمقابر القرية.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا أن الطفلين كانا عائدين من أحد الدروس الخصوصية بقرية مجاورة ونزلا للاستحمام بالترعة الموجودة بالقرية، وكان أحدهما لا يجيد السباحة، فجرفهما التيار وتعرضا للغرق ولقيا مصرعيهما على الفور.

قرية برقطا كفر شكر محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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