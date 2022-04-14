تحرك من «الرقابة المالية» بشأن صرف التعويضات لضحايا حادث «الأتوبيس السياحي»

تابع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مسؤولي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج حادث تصادم الأتوبيس السياحي بأسوان.

وقال "عمران"، في بيان اليوم الخميس، إن “الرقابة المالية راجعت فور الإخطار بالحادث، بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجباري صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة”.

وأشار إلى أن “مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تزاول مهامها في تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمتضررين أو ورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كافة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه”.

وشدد على “تقديم المجمعة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما في بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصري”.

ونوه بأن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي وبحد أقصى مبلغ 40 ألف ربنا جنيه عن كل حالة.

ومن جانبه، قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إنه جرى التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية فى مصر لتوضيح الإجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا الحادث، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كافة استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

وأشار إلى التواصل مع شركة "مصر للسياحة"؛ لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحري بالمجمعة والتي جرى إنشائها حديثًا لرصد الحوادث الجسيمة بالتواصل مع ذوي الشأن لاستيضاح الأمور، وفي نفس الوقت تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وذكر أن المجمعة تتعامل مع المتضررين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم، كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، والذي يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التي تقدم مع طلب الصرف على الرابط التالي:

https://ecip-egypt.org/egbary2/public/page/17.