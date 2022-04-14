سفارة أوكرانيا: روسيا تمنع سفينة محملة بـ27 ألف طن ذرة من الإبحار لمصر

قالت السفارة الأوكرانية في مصر، اليوم الخميس، إن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح والذرة في الموانئ الأوكرانية، كانت متجهة إلى مصر.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن «السفينة (ريفا ويند) جاهزة لنقل 27000 طن من الذرة إلى مصر، وهو ما يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة شهر».

واستطردت: تم منع السفينة من الإبحار إلى مصر بسبب زرع روسيا ألغامًا في البحر الأسود في الطريق من ميناء "بيفديني" في أوكرانيا.

وكانت السفارة الأوكرانية في مصر قد أعلنت، في 22 أبريل الماضي، عن أن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني، كانت متجهة للموانئ المصرية، بعد أن اشترتها القاهرة من كييف، ليبلغ عدد السفن التي تم منعها أربعة.. حسب بيانات من «كييف».