في ثاني أيامه.. أنشطة ثقافية وإنشاد ديني وعروض للسيرك بمعرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، في ثاني أيامه، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، على هامشه، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفني المصاحب للمعرض العاشر للكتاب، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وشاركت فرقة النيل للإنشاد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في ثاني أيام المعرض الأربعاء 12 رمضان، كما قدم السيرك القومي مجموعة من الفقرات التي أبهرت جمهور معرض فيصل.

ومن خلال النشاط الخاص بالطفل عقدت عدة ورش فنية، منها ورشة تشكيل بالورق للفنان هشام السعيد، وورشة عمل فراشة بمشاركة ندى عكوش ودنيا إبراهيم، بالإضافة إلى ورشة الحكي "القاهرة تاريخ" تقديم الدكتورة عزة محمود، الدكتور سحر حسن، وورشة حكي وتلوين قدمتها فاطمة وهيدي، وورش الفخار والحرف التراثية.

ولأول مرة بمعرض فيصل للكتاب تم تخصيص ركن خاص بنظارات الـ "V R" لعرض قصص الأطفال.

يذكر أن المعرض يشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة.

ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل ويصاحبه نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروضا لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، النيل للإنشاد الديني، الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة، كما يضم المعرض جناح مبادرة "ثقافتك كتابك"، والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه.

يستمر المعرض حتى 21 رمضان والذي يوافق 22 إبريل الجاري، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.