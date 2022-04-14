روسيا: أوكرانيا كانت مستعدة لتنفيذ عمليات قتالية فى دونباس

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أوكرانيا كانت مستعدة لتنفيذ عمليات قتالية في دونباس، وهذا ما أظهره عسكريون من خلال كشف خطط ما يسمى بـ"الكتائب القومية الأوكرانية المتشددة".

وقال لافروف، في كلمته خلال مؤتمر العلاقات الدولية الرقمية في موسكو وأوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، إن هناك الكثير من المشروعات البيولوجية التي تنفذ على الأراضي الأوكرانية لدرجة حتى صناعة الأسلحة البيولوجية.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد تحدث عن أنه لم يكن لدى روسيا أي خيار غير حماية مواطني دونباس، مستشهدًا بتصريحات بوتين، مؤخرًا بأن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق لا محالة.

من جهة أخرى، قال لافروف: "إننا نعيش حربا هجينة فتاكة في كل المجالات، والغرب سمى نفسه مرتعا للديمقراطية ولحرية الكلمة والصحافة".

وأضاف أن"كل الالتزامات التي اتخذها الغرب على عاتقه بما في ذلك المنافذ المفتوحة للحصول على المعلومات تم انتهاكها جميعًا ولم يتم الالتزام بها وهذا ما يقوم به شركاؤنا الغربيون، فبدلًا من القانون الدولي، يخترعون قواعدهم وقوانينهم وإظهار عدم الرغبة والكراهية لمصالح روسيا ووسائل الإعلام الروسية من خلال إغلاقها".

وأوضح أن المواقع والشركات الإلكترونية تقوم بإغلاق صفحات لوسائل إعلام روسية والحديث عن ذلك بشكل علني ودون أي خجل.