حبس عاطلين حاولا ترويج ربع كيلو «شابو» فى سوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة مركز سوهاج وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، قد تمكنوا من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج، وضبط بحوزتهما "250 جراما من مخدر الشابو، ومبلغ مالي 450 جنيهاً، وميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.