مصر في الصحف العربية| الاتفاق على توفير الغاز الطبيعي لأوروبا وحلقة «الاختيار 3» الأبرز

اهتمت الصحف العربية اليوم، بالعديد من الأحداث والأخبار الهامة في مصر.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز الأحداث والأخبار في عيون الصحف العربية.

العربية السعودية

أبرزت «العربية» الاتفاق مع شركة إيني لتوفير شحنات الغاز الطبيعي لأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة «إيني» شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأشارت إلى أن الحكومة أكدت أن شركة «إيني» الإيطالية وقعت اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوفير شحنات من الغاز الطبيعي المسال المصري لإيطاليا وأوروبا.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الاتفاق يهدف إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية.

البيان

من جهتها، سلطت صحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم، الضوء على الإهداء الأمريكي لمصر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدي مصر خطابين أمريكيين بشأن استقلالهما.

وتسلم وزير الخارجية سامح شكري، في واشنطن من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الهدية التي جاءت بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وأمريكا.

والهدية عبارة عن نسخة لخطابين أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأمريكي الأسبق وأرن هاردينج إلى ملك مصر أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تشارلز هيوز إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته بالاستقلال.

البيان

كما سلطت صحيفة البيان، اليوم، الضوء على مسلسل «الاختيار3» ويكشف قضايا الإخوان الإرهابية في مصر، مشيرة إلى أن حلقات المسلسل تكشف خطط الإرهابيين لتدمير مصر.

وقالت الصحيفة: «كشف تسريب جديد من مسلسل «الاختيار 3» عن الخطط الإرهابيين لتدمير مصر».

وأظهر التسريب الجديد حديثاً لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خيرت الشاطر، قال فيه: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعيل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتبناه، وجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

وأضاف: «إنما في مجموعات خطر زي عبد المجيد الشاذلي أو القطبيين أو السلفيين الجهاديين حتى لو قليلين دول خطر حقيقي متبنين فكرة العنف، عندهم نظرية نقفز على الحكم والسلطة وتعديل خطير في استراتيجيهم يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم».

وتابع: «عبد المجيد وجه نداء الشهر اللي فات للقاعدة والعنف اللي برة إنهم ينزلوا مصر ونزل شوية مش كتير 30 أو 40 شخصاً في ظل الهيصة في البلد والأمور مش محكومة على مستوى أمن الدولة وأجهزة المختلة يمكن يبقى في تفكير في تفجيرات محدودة».

واختتم: «ده لو توافق مع سكون عند الإخوان ده تبقى كارثة. لو نزلت مليونية وجه عندي صوت طب اطلع على المحكمة أو الجنة العليا للانتخابات أمجلس الدفاع أو وزارة الدفاع.. وأنا قلقان إن الفترة الجاية تلجأ للعنف حتى لو على نطاق صغير.. هنرجع لأجواء 92 وأجواء ثانية كان خمسة ستة في حتة بيعملونا فرقعة في المتحف ولا في حاجة بتعملنا إزعاج».

يُذكر أن مسلسل «الاختيار 3 - القرار» يُعرض خلال شهر رمضان، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الأنباء الكويتية

فيما أشادت جريدة الأنباء الكويتية، بتشغيل شركة مصر للطيران رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية اعتبارا من الإثنين المقبل 18 أبريل الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان أن بدء تشغيل الخط يأتي استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وصرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بني غازي في ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

ومن هذا المنطلق، فمن المخطط أن تسيّر مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

وأوضحت مصر للطيران أنه يمكن لعملائها حجز رحلاتهم بين القاهرة وبني غازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال موقعها الإلكتروني، أو عن طريق مكاتب الشركة حول العالم أو مركز اتصالات الخاصة بها داخل مصر 1717 أو وكلاء السياحة والسفر.



جريدة الأنباء



فيما أعلنت جريدة الأنباء الكويتية في تقرير لها، أن وزير المالية المصري د. محمد معيط اكد أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عاما فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان إلى محافظات المرحلة الأولى، بما يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي (موديل السنة) موفرة اقتصاديا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وأضاف الوزير، في بيان، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها 16 ألفا و750 «ملاكي» و1150 «تاكسي وميكروباص»، لافتا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى.