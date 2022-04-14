التنورة التراثية تتناغم مع الفلكلور النوبي بمسرح الشاعر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الليلة الثالثة من برنامج ليالى رمضان الثقافية والفنية التى تستمر حتى 24 رمضان، وسط حضور جماهيرى كبير على مسرح الشاعر بشارع المعز، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم للاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية.

وقدمت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية وتضمن "فقرة التحميلة، رقصة التنورة، مدح النبي على أنغام الطبلة والمزمار"، كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن الفن النوبي وتضمنت رقصات "السوق، فلكلور نوبي، غزل، السبحة، بجانب فاصل غنائي للفنان حماده حربي"، وأشرف على تنظيم الليلة أحمد يسرى مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

وقدمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية عرضا للسيرة الهلالية، قدمه شاعر السيرة عزت قرشي السوهاجي وفرقته، واستكمل في ليلته الثالثة حديثه عن سيرة ابى زيد الهلالي، حيث تعرض السيرة لصنوف من الحكمة في مواجهة الأخطار ورفض الانقسام والحث على الترابط والوحدة في أسلوب قصصي شيق، وكيف أرخت لمرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بني هلال.

وتأتي الفعاليات لنشر الفن ودعم المواهب الفنية الشابة، من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وبإشراف الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وتقدم الهيئة ضمن فعالياتها مشروع "ابدأ حلمك"، الذي نتج عنه مجموعة من العروض، وذلك في محافظة أسيوط، بحضور المشرف الإقليمي لمشروع “ابدأ حلمك” للمخرج الفنان خالد أبو ضيف والأديب، الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس اتحاد كتاب مصر ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط، العرض المسرحي "فستان سحر" تأليف وإخراج مادونا هاني ويروي قصة الزواج المبكر وأضراره على الفتاة ويوضح كيف تتعرض إلى مشاكل صحية ونفسية من تأثير تداعيات الزواج المبكر بينما قدم العرض المسرحي "آخر شفطة في الفنجان" رؤية جوهرية حول أهمية التعليم للفتيات والاهتمام بالتعليم والثقافة وكيف حرصت الأديان السماوية إلى أن تدعو لطلب العلم العرض من تأليف إسراء على وإخراج الفنان محمد لطفي.