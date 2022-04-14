الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم

إيرينا فيريشوك
إيرينا فيريشوك

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم الخميس، في إطار محاولات إجلاء المواطنين المقيمين في المدن المحاصرة.

وأضافت "فيريشوك" - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مدينة ماريوبول في القائمة اليوم، وكذلك مدن إنيرهودار وبيرديانسك وتوكماك بجنوب شرق البلاد.

ونوهت بأنه سيتم السماح لمن يسعون للمغادرة باستخدام وسائل النقل الخاصة بدلًا من الحافلات والقطارات المعتمدة.

كييف ممرات إنسانية أوكرانيا

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