أوكرانيا: الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إنه تم الاتفاق على فتح 9 ممرات إنسانية اليوم الخميس، في إطار محاولات إجلاء المواطنين المقيمين في المدن المحاصرة.

وأضافت "فيريشوك" - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مدينة ماريوبول في القائمة اليوم، وكذلك مدن إنيرهودار وبيرديانسك وتوكماك بجنوب شرق البلاد.

ونوهت بأنه سيتم السماح لمن يسعون للمغادرة باستخدام وسائل النقل الخاصة بدلًا من الحافلات والقطارات المعتمدة.